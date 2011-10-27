Тимошенко получит поддержку из Москвы

27 октября гендерная (женская) фракция российской партии «Яблоко» при поддержке женских организаций проведет пикет в поддержку экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, акция начнется у Посольства Украины в Российской Федерации в 12.30 мск.

Участницы пикета будут держать в руках плакаты с надписями на двух языках - украинском и русском - «Свободу!», «Нет политическим репрессиям на Украине!», «Свободу Юлии Тимошенко!».

По словам председателя фракции Галины МИХАЛЕВОЙ, приговор Ю.ТИМОШЕНКО практически закрывает для Украины возможность интеграции с Европой.

«Нет сомнений, что приговор ТИМОШЕНКО по сомнительным обвинениям в превышении служебных полномочий премьер-министра во время переговоров по газовому контракту в Москве является политически мотивированным. Именно поэтому наша фракция выступает с осуждением политики Виктора ЯНУКОВИЧА и требует немедленного освобождения ТИМОШЕНКО», - сказала Г.МИХАЛЕВА.