В НУ говорят, что Харьковские соглашения могут оказаться лишь цветочками

Председатель исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК подчеркивает, что заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что долгожданное соглашение о политической ассоциации Украины с Европейским Союзом в этом году может быть не подписано, означает, что власть готова отступить от стратегического евроинтеграционного курса Украины в обмен на удешевление цены российского газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», так он прокомментировал попытку В.ЯНУКОВИЧА и его правительственных чиновников убедить украинцев, что причиной возможного срыва заключения соглашения об ассоциации являются чрезмерные требования европейской стороны.

С.БОНДАРЧУК убежден, что реальной причиной возможного неподписания этого соглашения является не только желание получить дешевый российский газ, а несостоятельность теперешней власти внедрить европейские демократические стандарты в сфере политики и экономики.

«Ведь это означает прекращение репрессий против оппозиции, проведение честных выборов, содействие развитию предпринимательства, демонополизацию экономики, отстранение олигархов от власти и высокие социальные стандарты жизни украинских граждан. А это все то, что кардинально отличается от политики теперешнего правящего режима», - отметил С.БОНДАРЧУК.

По его убеждению, отказ В.ЯНУКОВИЧА от заключения соглашения об ассоциации с ЕС станет более сокрушительным ударом по национальным интересам Украины, чем прошлогодние Харьковские соглашения с Россией, которые привели к сдаче части украинской территории в обмен на так называемую газовую скидку.

«Неподписание соглашения об ассоциации с ЕС перечеркивает перспективу приближения качества жизни и благосостояния украинцев к европейскому уровню, которого можно достичь лишь через проведение в Украине реальных реформ, направленных на европейскую модернизацию страны», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

Он напомнил, что большинство украинцев выбирают европейский уровень зарплат и пенсий, медицинского обслуживания, правовой защищенности, свободы предпринимательства, а не теперешнюю постсоветскую бедность, произвол чиновников и олигархов, которые унижают людей. «Если эта власть провалит курс на евроинтеграцию, никакие авторитарные потуги ее не спасут», - предостерег С.БОНДАРЧУК.