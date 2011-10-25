Огрызко видит угрозу превращения Украины в губернию

Заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО надеется, что власти Украины найдут необходимое решение для того, чтобы парафирование Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом состоялось на саммите в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе круглого стола «Будет ли создана зона свободной торговли Украины и ЕС?», проводимом Институтом Горшенина.

«Я хотел бы, чтобы власть сегодня нашла возможность сделать такие шаги, которые бы дали возможность для парафирования соглашения в декабре на саммите», - сказал В.ОГРЫЗКО.

При этом он отметил, что, исходя из сегодняшней ситуации, основания ожидать подписания документа пока нет.

«Мы слышали реальные сигналы европейских партнеров, которые сказали, что если права человека в Украине будут нарушаться, нечего надеяться на то, что соглашение будет подписано», - заявил В.ОГРЫЗКО.

Он подчеркнул, что считает абсолютно неправильным расценивать требования, выдвигаемые ЕС Украине в процессе подготовки соглашения, как попытку навязать что-либо.

«Сказавши, что я хочу быть членом ЕС, я автоматически соглашаюсь на их правила игры. Поэтому вопрос в том, что не навязывают, а подсказывают как, что и когда надо сделать, чтобы стать членом ЕС», - отметил В.ОГРЫЗКО.

Он также отметил, что сегодня нет оснований ожидать, что Соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом может быть выделено для скорейшего принятия из общего Соглашения об ассоциации.

«Когда некоторые высокопоставленные чиновники из Администрации (Президента – УНИАН) говорят, что мы подпишем Соглашение о ЗСТ. Это означает, что они просто-напросто не понимают, о чем идет речь. Подписать ЗСТ без Соглашения об ассоциации невозможно», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

«Важно было бы Евросоюзу принять политическое решение про перспективные возможности Украины и найти сейчас формулу, которая могла бы лежать в каком-то временном ограничении действия этого Соглашения об ассоциации, с тем, чтобы потом после этого, может через 7-10 лет, перейти ко второму этапу – именно к переговорам о будущем членстве. И это займет 3-4 года», - сказал ОГРЫЗКО.

Вместе с этим, он отметил, что экономическое значение подписанного 18 октября Соглашения о Зоне свободной торговли СНГ сегодня несколько преувеличено, поскольку, как таковой, Зоны свободной торговли в полном объеме документом не предусмотрено.

«Я, честно говоря, не склонен преувеличивать экономическое значение этого соглашения. Потому что, по моему мнению, это политический проект России, которая пытается таким образом просто перехватить инициативу собирания постсоветских земель в новую, как теперь называется, Евразийскую - но на самом деле Азийскую империю. Там европейского ничего нет», - сказал В.ОГРЫЗКО.

При этом он отметил, что пока Украина находится на распутье.

«Мы находимся на распутье, когда альтернативой будет спускание до уровня создания новой губернии нового Азийского союза с полной потерей Украиной своей независимости», - заявил В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения Соглашения о свободной торговли, которое станет частью Соглашения об ассоциации с ЕС.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.