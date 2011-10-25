Нардеп-коммунист сломал ногу в ДТП
13:51, 25 октября 2011Политика
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Алексеев - в районной больнице
Сегодня утром в ДТП попал народный депутат Украины от Компартии Игорь АЛЕКСЕЕВ. Он ехал на служебной машине с водителем в командировку.
«Он ехал в командировку в Кировоградскую область. Это произошло возле Светловодска», - сказал в комментарии корреспонденту Gazeta.uaлидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.
У И.АЛЕКСЕЕВА сотрясение мозга, перелом ноги. Он в районной больнице.
«Врачи примут решение, и мы перевезем его в Киев», - заметил П.СИМОНЕНКО.
По его словам, сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
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