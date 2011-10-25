Нардеп-коммунист сломал ногу в ДТП

Сегодня утром в ДТП попал народный депутат Украины от Компартии Игорь АЛЕКСЕЕВ. Он ехал на служебной машине с водителем в командировку.

«Он ехал в командировку в Кировоградскую область. Это произошло возле Светловодска», - сказал в комментарии корреспонденту Gazeta.uaлидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

У И.АЛЕКСЕЕВА сотрясение мозга, перелом ноги. Он в районной больнице.

«Врачи примут решение, и мы перевезем его в Киев», - заметил П.СИМОНЕНКО.

По его словам, сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.