Журналистские расследования не смогут считаться доказательствами?

Решение Конституционного суда Украины о том, что обвинение в преступлении не может основываться на данных, полученных незаконным способом, приведет к тому, что журналистские расследования будут просто сотрясать воздух. Такое мнение в эфире 5 канала высказал народный депутат от «НС» Владимир Арьев, сообщает пресс-служба партии.

«Я могу сказать одно, что журналистские расследования в Украине фактически будут только сотрясать воздух, и материалы, собранные личностью, неуполномоченной государством, будут только бумагой или видео, как информация для общества», – сказал В.Арьев.

По его словам, фиксация гражданами Украины факта преступления не должна быть преградой для того, чтобы в суде установить меру вины того человека, против которого был собран этот фактаж.

Напомним, 21 октября Конституционный суд Украины обнародовал решение, согласно которому обвинение в совершении преступления не может основываться на данных, полученных без соблюдения Конституции или с нарушением законов.

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