Луценко нашел понимание в СИЗО

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, которого содержат в Лукьяновском СИЗО, считает, что персонал изолятора и конвой понимают его арест как политическую расправу.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, как с ним ведет себя конвой: как с подсудимым или как с экс-министром внутренних дел?

“Обращение и персонала СИЗО, и конвоя – исключительно положительное. Конечно, они выполняют свои функции, но все же не скрывают, что понимают мой арест как политическую расправу над оппонентом”, - сказал экс-министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, работники милиции еще видят разницу между задачами, которые выполняло МВД при его руководстве, и должно выполнять сегодня.

“Кто-кто, а они хорошо почувствовали печальное правило: если организованную преступность возглавляют руководители правящей партии, милиция нужна лишь для разгона демонстраций и ареста оппозиции”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Полный текст интервью Ю.ЛУЦЕНКО опубликован на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребления властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.