Украина договорилась с Казахстаном и Россией об отмене пошлин на нефть
10:29, 22 октября 2011Политика
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О перспективе рассказал Азаров
Украина договорилась с Россией и Казахстаном об отмене этими странами в перспективе экспортных пошлин на нефть.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире телеканала «Интер», комментируя условия подписанного договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.
«Впервые мы зафиксировали в договоре согласие России и Казахстана в течение ограниченного времени отменить эти импортные пошлины», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что действующие сегодня пошлины в размере 450 долл. за тонну нефти делают нерентабельной работу украинских нефтеперерабатывающих заводов.
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