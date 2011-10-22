Украина договорилась с Казахстаном и Россией об отмене пошлин на нефть

Украина договорилась с Россией и Казахстаном об отмене этими странами в перспективе экспортных пошлин на нефть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире телеканала «Интер», комментируя условия подписанного договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

«Впервые мы зафиксировали в договоре согласие России и Казахстана в течение ограниченного времени отменить эти импортные пошлины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что действующие сегодня пошлины в размере 450 долл. за тонну нефти делают нерентабельной работу украинских нефтеперерабатывающих заводов.