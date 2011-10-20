На квартире экс-министра Кабмина Тимошенко прошел обыск?

Милиция провела обыск по месту жительства бывшего министра угольной промышленности в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Виктора ПОЛТАВЦА.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, обыск был проведен вчера около 17.00 по месту жительства В.ПОЛТАВЦА - в Луганской области - работниками местной милиции в рамках расследования уголовного дела.

Источник не уточнил, о каком именно деле идет речь.

В свою очередь, в Главном управлении МВД Украины в Луганской области УНИАН заявили, что пока не владеют такой информацией, пообещав уточнить ее завтра утром.

Справка УНИАН. В.ПОЛТАВЕЦ с декабря 2007 по март 2010 г. занимал должность министра угольной промышленности Украины в правительстве Юлии Тимошенко. До этого работал заместителем министра угольной промышленности УССР (1986-1987 гг.), министром угольной промышленности Украины (1994-1995 гг.)

.