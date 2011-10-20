БЮТ заблокировал трибуну

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" заблокировали парламентскую трибуну.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты стоят возле трибуны и скандируют: «Юле – свободу!».

Сейчас в Верховной Раде плановый перерыв. До перерыва парламент рассматривал во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно рассмотрения дел Верховным Судом Украины». Депутаты вернутся к обсуждению этого вопроса после перерыва.

Фракция "БЮТ-Батькившина" заявила, что не будет голосовать за данный проект закона, поскольку ни одна из поправок, поданных оппозицией, не была учтена при подготовке документа ко второму чтению.

Народный депутат Украины Елена ШУСТИК заявила, что в сессионном зале «происходит фарс», и фракция не будет принимать в нем участия, поскольку власть прилагает все усилия, чтобы уничтожить судебную систему государства и политических оппонентов – бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.