БЮТ собирает уголовное досье нынешней власти

БЮТ инициировал создание Национальной комиссии по расследованию преступлений против экономической независимости Украины и Национальной комиссии по расследованию преступлений против экономической безопасности Украины, нарушения прав и свобод ее граждан и уничтожения демократических основ государства.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батькивщина» Роман ЗАБЗАЛЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

Он также сообщил, что инициатива создания принадлежала Блоку Юлии Тимошенко и партии «Батькиващина» и была активно поддержана активистами Комитета сопротивления диктатуре. В ближайшее время будет объявлено о начале деятельности этой комиссии и сообщено о конкретных фактах нарушения Конституции Украины, ее законов, прав и свобод граждан Украины, об экономических преступлениях. Также будут указаны конкретные лица, допустившие или инициировавшие такие нарушения.

«Мои коллеги по фракции и другим оппозиционным силам не питают иллюзий о соответствующей реакции со стороны нынешних властей на многочисленные факты правонарушений и фактических преступлений со стороны так называемых правоохранителей. Речь идет не только о попытке помешать празднованию гражданами Дня независимости. Мы будем тщательным образом анализировать все факты нарушения прав граждан правоохранителями с момента прихода к власти криминальной олигархии», - заявил депутат.

Р.ЗАБЗАЛЮК также подчеркнул, что факты, которые будут установлены созданной ВСК по расследованию противоправных действий сотрудников МВД 24 августа будут приобщены к уже собранным материалам, на основании которых будет работать Национальная комиссия по расследованию преступлений режима против демократических основ и национальной безопасности государства. Он также подчеркнул, что Комиссией будет сформирован список лиц, ответственных за противоправные действия, как из представителей органов исполнительной власти, так и законодательного органа.

«Эти списки мы будем крайне тщательно готовить, с соответствующим доказательным фактажем, документально обоснованные и будем обращаться к международным организациям, странам ЕС с просьбой ограничить въезд этим лицам на территорию их государств», - подчеркнуил Р.ЗАБЗАЛЮК.

«Оснований для деятельности такой комиссии очень много: в экономической, бюджетной сфере, уничтожение социальных прав граждан и, в конце концов, разбазаривание властью, во главе с ЯНУКОВИЧЕМ, национальных ресурсов. Не говоря уже о полном разрушении судебной, законодательной ветвей власти, антиконституционной деятельности, политических репрессиях и преследованиях неугодных, использовании правоохранительных органов в качестве репрессивного аппарата», - заявил народный депутат.

«Убежден, что на данном этапе анализ и систематизация многочисленных фактов преступных действий режима даст все основания для предоставления такой Комиссии государственного статуса, после непременной победы демократических сил страны. А это, в свою очередь, будет предостерегающим фактом для желающих в будущем предавать национальные интересы ради личной выгоды», - подчеркнул Р.ЗАБЗАЛЮК.