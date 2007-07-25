Оранжевых ”достали” обещания Януковича

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» требует от Кабинета Министров и лично от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА быть честными с избирателями и не заниматься предвыборным популизмом.

Об говорится в обнародованном на сайте объединенных демократических сил заявлении блока “Наша Украина – Народная самооборона” в связи с “предвыборным популизмом и некомпетентностью правительства В.ЯНУКОВИЧА”.

“С приближением даты выборов из уст руководителей правительства опять начинают звучать заверения в повышении зарплат и пенсий работникам бюджетной сферы. Такое проявление «забота» о гражданах Партия регионов и ее руководители традиционно начинают именно в канун выборов”, - подчеркивается в заявлении. Авторы документа утверждают, на сегодняшнем заседании правительства В.ЯНУКОВИЧ “фактически заявил, что источником роста зарплат и пенсий должно стать усиление налогового давления путем проверок каждого украинского предприятия”.

«Наша Украина – Народная самооборона» заявляет, что такие действия правительства не имеют ничего общего с эффективной социальной политикой. Члены блока убеждены, что “заявление об усилении проверок предприятий в канун выборов фактически даёт «зеленый свет» несанкционированным «наездам» налоговой, обыскам и других силовых действий в отношении предприятий, в том числе по политическим мотивам”.

“Непрофессиональными и противоречащими национальным интересам” члены блока считают действия правительства В.ЯНУКОВИЧА в продвижении вступления Украины во Всемирную торговую организацию. В заявлении напоминается, что на последнем заседании в Женеве рабочая группа со вступления Украины в ВТО уже в шестой раз не утвердила доклад Украины. В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” убеждены, что главными причинами этого является “отсутствие политической воли и достаточных экономических знаний у чиновников”. По мнению авторов заявления, весомым политическим аргументом «торможения» правительством В.ЯНУКОВИЧА вступления Украины в ВТО является и скрытое стремление «синхронного» движения в эту организацию совместно с Россией вопреки интересам украинских производителей и потребителей.