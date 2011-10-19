У Попова собираются поставить точку в истории с книжным магазином «Сяйво»

Киевская городская государственная администрация предложит депутатам Киевсовета окончательно решить вопрос с помещением книжного магазина «Сяйво». Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

Согласно проекту решения, помещение по адресу ул. Красноармейская, 6 будет передано КП «Муниципальный магазин» для организации в нем современного муниципального книжного магазина.

«Нужно поставить точку в вопросе помещения книжного магазина «Сяйво». И помещение, и книжный магазин принадлежат исключительно киевлянам», - сказал Александр Пузанов.

Также он отметил, что книжный магазин откроет свои двери для первых посетителей в начале ноября. Сейчас в помещении КП «Киевспецжилэксплуатация» осуществляет ремонтные работы.

Кроме того, Александр Пузанов отметил, что все работники ООО «Книжный магазин «Сяйво», которое до 1 января 2010 арендовало коммунальное помещение, получили приглашение стать сотрудниками нового книжного магазина.

«От имени Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения директору и главному бухгалтеру ООО« Книжный магазин «Сяйво» было направлено письмо с предложением о трудоустройстве коллектива книжного магазина », - сказал заместитель.