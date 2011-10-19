Ющенко: лучше бы Печерский суд отменил газовые соглашения 2009 года

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что лучше бы Печерский суд отменил газовые соглашения между Украиной и Россией 2009 года, чем выносил приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью журналистам сегодня.

«Для меня главная мотивация проведения судебного процесса – это побуждать власть отменить или по крайней мере изменить газовые соглашения 2009 года», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это было бы самым желательным результатом судебного процесса, поскольку для него далеко не является целью персональное преследование кого-либо.

Он в который раз подчеркнул неприемлемость соглашений, подписанных в 2009 году между Украиной и Россией. Экс-президент назвал это предательством национальных интересов. «Мы говорим о переходе с 19 января 2009 года к одному из видов колониальной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также выразил мнение, что главное в судебном процессе не степень наказания, а знание того, что наказание является неотвратимым. В то же время он раскритиковал политизацию процесса над Ю.ТИМОШЕНКО как с одной, так и с другой стороны, поскольку он считает, что это причинило огромный вред главной цели – пониманию позорности подписания газового соглашения и важности отмены этого соглашения. Он подчеркнул, что газовое соглашение – это «бомба и не такого уж замедленного действия», заложенная под суверенитет Украины. Согласно его словам, именно это соглашение привело к изменению курса страны на 180 градусов, причем как внутреннего, так и внешнего.

В.ЮЩЕНКО также удивляет не до конца взвешенная позиция Запада по этому судебному процессу. «Значительная часть посылок как-то слабо корреспондируется с нашим суверенитетом», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он допустил, что часть реакции Запада была сформирована в самой Украине. В.ЮЩЕНКО высказал сожаление, что некоторые политики ради собственной выгоды не гнушаются толкать страну на международную изоляцию. «Я знаю, что для некоторых политических сил чем хуже, тем лучше», - сказал В.ЮЩЕНКО, высказв вместе стем убеждение, что из Украины не удастся сделать «Беларусь-2».