Еврокомиссию не тревожит зона свободной торговли с СНГ

Европейская комиссия не видит прямого влияния подписанного Украиной соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) со странами СНГ на отношения с ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Джон КЛЕНСИ.

«Страны СНГ, включая Украину, свободны в заключении торговых соглашений в соответствии со своими экономическими приоритетами, включая другие соглашения о ЗСТ», - сказал он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что зона свободной торговли не является Таможенным союзом (как например, союз России, Беларуси и Казахстана) и не предполагает введения общих таможенных тарифов на внешних границах.

«Это соглашение о зоне свободной торговли не имеет прямого влияния на наши торговые отношения», - сказал Дж.КЛЕНСИ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли (ЗВТ) в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.