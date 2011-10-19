Министр обороны России: долг ЕЭСУ, безусловно, есть

Министерство обороны России уже несколько лет пытается возвратить через суд долг компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) в размере 405 миллионов долларов, заявил в среду министр обороны России Анатолий Сердюков. Об этом сообщает РИА Новости.

В июне СМИ обнародовали копию письма Сердюкова, в котором говорилось, что задолженность корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) составляет более 400 миллионов долларов на основании соглашений между Минобороны и ЕЭСУ о порядке поставок продуктов производственно-технического назначения для нужд ведомства от 1997 года. В фотокопии письма, опубликованной украинскими СМИ, речь шла об обязательствах по генеральному соглашению от 29 мая 1996 года, контракте от 25 июля 1996 года, соглашениях от 11 июня 1997 года и от 30 июня 1997 года о порядке поставок продукции производственно-технического назначения для нужд Минобороны РФ. Однако поставка была произведена не в полном объеме.

Тогда корпорацию возглавляла Юлия Тимошенко, позже ставшая премьер-министром, а теперь приговоренная к семи годам лишения свободы.

"Мы уже несколько лет находимся в судебном процессе, и мы, естественно, продолжим отстаивать свою позицию в судах", - сказал Сердюков на брифинге в Киеве, где он находится с рабочим визитом.

"Долг, безусловно, есть", - отметил Сердюков.

Служба безопасности Украины 13 октября возбудила новое уголовное дело против Тимошенко, в котором речь идет об этом долге в 405 миллионов долларов перед Минобороны РФ. Тимошенко обвиняется в том, что, будучи президентом и фактическим собственником корпорации ЕЭСУ, по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко осуществила покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах.