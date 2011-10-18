Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина может повысить цену на газ для населения, чтобы получить очередной транш кредита Международного валютного фонда.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg, перевод которого размещен на сайте главы государства.

«В случае неудачных переговоров правительства по снижению цены на импорт Украина повысит стоимость природного газа для населения в следующем месяце, чтобы получить международную ссуду», - заявил Президент Украины.

«Все, что мы хотим, – это иметь среднюю европейскую цену на импортированный газ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если власти не удастся этого добиться, она будет вынуждена повысить внутреннюю цену на газ.