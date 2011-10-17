В среду, 19 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы-2012: будет ли борьба?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Какой будет повестка избирательной кампании 2012 года?

2. Сможет ли украинская оппозиция объединиться ради победы?

3. Кто победит в борьбе за звание «Главный оппозиционер Украины»?

4. Отразится ли на исходе предстоящих выборов тотальное разочарование украинцев в сегодняшних политиках?

Участники круглого стола:

1. Инна БОГОСЛОВСКАЯ – народный депутат Украины (фракция Партии регионов).

2. Степан КУРПИЛЬ – народный депутат Украины (БЮТ).

3. Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода».

4. Андрей КУЛИКОВ – журналист, ведущий программы «Свобода слова».

5. Представитель фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).