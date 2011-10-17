Круглый стол «Выборы-2012: будет ли борьба?»
В среду, 19 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы-2012: будет ли борьба?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Какой будет повестка избирательной кампании 2012 года?
2. Сможет ли украинская оппозиция объединиться ради победы?
3. Кто победит в борьбе за звание «Главный оппозиционер Украины»?
4. Отразится ли на исходе предстоящих выборов тотальное разочарование украинцев в сегодняшних политиках?
Участники круглого стола:
1. Инна БОГОСЛОВСКАЯ – народный депутат Украины (фракция Партии регионов).
2. Степан КУРПИЛЬ – народный депутат Украины (БЮТ).
3. Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода».
4. Андрей КУЛИКОВ – журналист, ведущий программы «Свобода слова».
5. Представитель фракции «Наша Украина – Народная самооборона».
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).