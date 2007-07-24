Семён Кроль: транспортом командуют политназначенцы, отсюда и поток аварий

Руководитель Главной службы региональной политики Секретариата Президента Украины Семен КРОЛЬ (в прошлом - заместитель министра транспорта и связи по безопасности на транспорте) считает виновным в «фосфорной аварии» руководство транспортной отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Сейчас у нас ни одного дня не проходит на железной дороге, чтобы не сошли вагоны. Там пассажирские вагоны перевернулись - нет виноватых, тут фосфор - тоже нет виноватых, и все время ищем каких-то крайних…, хотя понятно, что виноваты те, кто руководит этой отраслью», - заявил С.КРОЛЬ.

По его словам, раньше, если на железнодорожном транспорте случались аварии, то виновных или тех, кто будет отвечать, находили сразу. «Сейчас чисто по политическим мотивам пришли люди, которые к транспорту никогда никакого отношения не имели, не имели опыта управления», - отметил С.КРОЛЬ.