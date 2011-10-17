Чорновил: приговор Тимошенко был бы справедлив, если бы раньше сел Ющенко

Народный депутат Тарас Чорновил считает экс-президента Виктора Ющенко уголовным преступником и мерзавцем.

Об этом он заявил в эфире Радио "Свобода".

"Когда сегодня сажают в тюрьму Тимошенко, то я могу сказать, что это было бы лишь отчасти справедливо в том случае, если бы за полгода до этого в этой тюрьме со сроком аналогичным или большим уже бы сидел Виктор Ющенко", - считает депутат.

По его словам, Ющенко превысил свои полномочия, когда вмешался в ход газовых переговоров с Россией.

"Он делал это в корыстных целях, поскольку в его интересах было вернуть в систему "РосУкрЭнерго", - отметил Чорновил, добавив, что "это его "кормушка", это его портмоне, откуда он брал свои деньги".

"Я считаю, что Ющенко – уголовный преступник. Это мое личное мнение. Я об этом знал и раньше, об этих его способностях", - сказал депутат.

"Возможно, я был неправ, когда я в 2004 году поддержал Януковича, потому что мне трудно сказать, каким бы был Янукович, если бы он тогда стал президентом. Но я очень хорошо знал, что такую мелкокриминальную фигуру как Виктор Ющенко и такого мерзавца допускать к власти нельзя в принципе", - отметил он.

По словам Чорновила, Ющенко "создал сам факт преступления, после которого Украина на невыгодных условиях подписала договор".

"После того он свою вину постарался переложить на других, в том числе на Тимошенко, и это в чем-то, однако, справедливо. После того он фактически начал уголовное преследование, которое унаследовал Янукович и стал его реализовывать", - сказал депутат.

"И последнее: Виктор Ющенко - единственная в Украине фигура публичного масштаба, которая не просто поддержала приговор, а поддержала его без оговорок", - подчеркнул Чорновил.

По его словам, даже президент Янукович стал заявлять, что этот приговор вреден для Украины.

"Только Виктор Ющенко однозначно аплодировал и говорил, что он это одобряет, что он этим очень доволен. По-моему, это очень хороший ответ всем тем, кто пытался создать себе сказочку о хорошем, добром европейском президенте. Я считаю, что он мерзавец" , - цитирует Украинская правда.