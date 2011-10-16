Яценюк: выборы в Украине не признает даже Россия

Оппозиция должна бойкотировать парламентские выборы 2012 года, если экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО не допустят к участию в них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске заявил лидер партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

«Моя позиция категорическая – выборы должны состояться с участием бывшего премьера ТИМОШЕНКО. И здесь оппозиция должна показать согласованный подход. Если оппозиция, я подчеркиваю, - вся оппозиция - жестко и четко показывает, что не принимает участия в выборах, то это означает, во-первых, легитимные выборы невозможно провести, во-вторых, эти выборы не будут признаны никем. Я имею в виду Брюссель, Вашингтон… После последних заявлений МИД России и будущего Президента РФ, я думаю, парламентские выборы в Украине не будут признаны и Россией», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Также народный депутат подчеркнул, что оппозиционные силы придерживаются единой – негативной позиции относительно инициированных властью изменений закона о выборах в Верховную Раду.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, оппозиционные фракции не поддержат эти изменения.

«За год до выборов оппозиция может проголосовать лишь за технические изменения существующего закона, которые сделают избирательный процесс более прозрачным», - отметил он.