Нардеп считает, что ВР нанесла очередной удар по малому бизнесу

Внесение изменений в Жилищный кодекс относительно запрета использования жилой площади для любых других нужд, кроме жилищных, нарушает конституционные права граждан и наносит вред малому бизнесу, заявил народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, депутат считает, что принятая Верховной Радой новая редакция статьи 6 Жилищного кодекса нарушает права законных владельцев помещений установлением безосновательных ограничений.

«Принятые 6 октября нововведения противоречат действующему законодательству, которое предусматривает, что владельцы жилых помещений не имеют права использовать их только для «промышленных нужд». Но при этом Хозяйственный кодекс не запрещает использовать свою недвижимость в рабочих целях. Более того, в соответствии с действующим законодательством, частные предприниматели могут регистрироваться по месту жительства, что дает им право не только жить, но и работать в своих квартирах», - напомнил народный депутат.

По убеждению В.МАТЧУКА, внесенные властью изменения предусматривают, что открывать парикмахерские, аптеки, магазины, банки, нотариальные конторы и офисы, которые на абсолютно законных основания на сегодняшний день осуществляют свою деятельность в жилых домах, предприниматели больше не смогут. Соответственно, владельцы помещений не смогут их сдавать под эти нужды, что нарушает их право распоряжаться собственным имуществом по собственному усмотрению, гарантированное в статье 41 Конституции Украины.

«Современные же новостройки вообще с самого начала проектируют с учетом того, что на нижних этажах будут расположены магазины или другие элементы инфраструктуры, обеспечивающие нужды жителей. Выходит, что и на них отныне также распространяется запрет», - сказал «нашеукраинец».

В.МАТЧУК отметил, что фактически правящее большинство в парламенте ввело очередные законодательные препятствия для ведения предпринимательской деятельности, которые станут ощутимым ударом по малому бизнесу в Украине.

Народный депутат подчеркнул, что закон нескрываемо лоббирует интересы владельцев офисных помещений и рассчитан на то, чтобы заставить малый бизнес перебираться в офисные центры. Но такая «роскошь» не по карманы большинству предпринимателей, поскольку аренда там в разы выше, а это заставит их свертывать свою деятельность.

«Кроме того, в законе не урегулирован вопрос, кто и каким образом должен контролировать «правильность» использования помещений в жилых домах, а это расширяет возможности для неофициальных заработков многочисленной армии контролеров и создает дополнительное поле для коррупции. Санэпидемстанция, участковые милиционеры и налоговики получили новый формальный повод, чтобы зачастить в гости к предпринимателям», - убежден В.МАТЧУК.