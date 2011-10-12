Рух: дело Тимошенко означает начало конца

Народный рух Украины убежден, что сфабрикованное дело против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО ознаменовало начало конца правления нынешнего режима.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НРУ.

«Решением Печерского районного суда нынешняя власть вынесла приговор демократии и верховенству права в Украине. Благодаря срежиссированному «печерскому судилищу» судья КИРЕЕВ, как марионетка, произнес беспрецедентный, абсурдный и неправовой приговор главному оппоненту авторитарного режима ЯНУКОВИЧА», - подчеркивается в заявлении.

Как отметили в НРУ, этот приговор вызвал очень жесткую реакцию как в Украине, так и со стороны руководства демократических стран и международных институтов. «В демократическом мире очень хорошо понимают цену правосудия в Украине и убеждены, что приговор вынесен не судьей, а Администрацией Президента. Уничтожая демократию в Украине, власть поставила под сомнение возможность политической ассоциации, экономической интеграции с ЕС, введение зоны свободной торговли и безвизового режима, к которым Украина стремится на протяжении многих лет», - говорится в заявлении.

По мнению руховцев, «безосновательные аресты лидеров оппозиции, откровенно сфабрикованный приговор Юлии ТИМОШЕНКО ставит Украину в один ряд с авторитарными режимами, наподобие режима ЛУКАШЕНКО».

Вместе с тем в НРУ убеждены, что «такими действиями власти не удастся уничтожить ни своего главного оппонента, ни оппозиции в целом».

В связи с этим Народный рух Украины призывает украинские демократические силы и все общество сплотиться и дать адекватное сопротивление «антиукраинским и антидемократическим действиям авторитарного режима ЯНУКОВИЧА».