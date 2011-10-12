В Европе хотят убедиться, что Украина разделяет их ценности

Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН считает необходимым продолжить переговоры об ассоциации с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня во время срочных дебатов в Европарламенте относительно ситуации в Украине.

«Мы не должны останавливать техническую часть переговоров», - сказала она.

«Но мы можем подписать соглашение, только если будем убеждены, что лидеры Украины разделяют наши ценности», - добавила К.ЭШТОН.

Верховный представитель ЕС также выразила убеждение, что от соглашения об ассоциации преимущества получат как жители Украины, так и жители Евросоюза.

При этом она подчеркнула, что такое соглашение не должно рассматриваться как подарок Украине или ЕС, а исключительно как контракт, основанный на общих ценностях.