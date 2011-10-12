Лидеры ЕС намерены пересмотреть отношения с Украиной
21:53, 12 октября 2011Политика
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|Кэтрин ЭШТОН Герман Ван РОМПОЙ
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня во время дебатов в Европарламенте К.ЭШТОН.
«Завтра на встрече с Ж.БАРРОЗУ и Г. Ван РОМПОЕМ мы обсудим ситуацию в Украине и, в частности, пересмотрим наши отношения, включая политический диалог», - сказала Верховный представитель ЕС, не указав других деталей.
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