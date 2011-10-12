Европарламент начал срочные дебаты по ситуации в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, для участия в дебатах прибыла Верховный представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

Срочные дебаты в Европарламенте было решено провести в связи с вынесением приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, приговор был вынесен Печерским районным судом Киева вчера, 11 октября. Суд, в частности, приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам заключения с запретом в течение трех лет занимать государственные должности.

Такое решение суда вызвало резко негативную реакцию в Европе, поскольку лидеры ЕС считают, что судебный процесс против бывшего премьера был политически мотивированным.