Президент Эстонии отменил встречу с главой МИД Украины

Президент Эстонии Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС отменил намеченную на сегодня встречу с главой МИД Украины Константином ГРИЩЕНКО, который находится в Таллине с официальным однодневным визитом, выразив озабоченность приговором экс-премьеру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, осужденной на с7 лет лишения свободы.

"Встреча главы Эстонии и министра иностранных дел Украины отменена в связи с изменением повестки дня Президента ИЛЬВЕСА", - сообщил сегодня журналистам советник Президента Тоомас СИЛЬДАМ, передает РИА «Новости».

"Одновременно Президент выразил озабоченность тем, что у Европейского Союза отсутствует чувство уверенности в том, что в Украине действует независимое судопроизводство, и добавляет, что если Украина свернет с пути демократии и правового государства, это станет большой потерей для всей Европы", - говорится в сообщении Т.СИЛЬДАМА.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом"в 2009 году.

Приговор уже вызвал жесткую реакцию Запада. В прессе накануне появилась информация о том, что Евросоюз может пойти на дипломатический демарш и отменить намеченный на октябрь визит Президента Украины Викторы ЯНУКОВИЧА в Брюссель, где должны быть согласованы последние вопросы соглашения об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговле.

Точная дата визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель в свете завершения переговоров об ассоциации с ЕС пока не определена, сообщил руководитель Департамента информационной политики украинского МИД Олег ВОЛОШИН.

Официальный Киев планирует парафировать документ до конца 2011 года, а в начале 2012 года подписать его после всех необходимых процедур, связанных с переводом соглашения на языки стран Евросоюза.