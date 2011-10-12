Калашников не расплатился с митингующими?

Около 300 сторонников Партии регионов, с которыми не рассчитались за митинг против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, пикетируют офис партии на улице Липской в Киеве с требованием рассчитаться с ними.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Как отмечается в сообщении, по словам людей, представители «Общевоинского союза» экс-депутата от Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА накануне обзвонили студентов, пенсионеров и малообеспеченных с предложением поработать на митинге против Ю.ТИМОШЕНКО в день вынесения ей приговора.

За работу с 7.00 до 18.00 людям пообещали заплатить по 200 грн., сообщает «Батькивщина» со ссылкой на митингующих.

«Для этого желающие подзаработать должны были прийти в 6 утра к Печерскому райсуду, где им на руки ставили печать, которую нужно было предъявить старшему своей группы по окончании митинга. Но после завершения акции к людям никто не пришел», - отмечается в сообщении.

В связи с этим они решили потребовать вернуть их деньги, устроив пикетирование офиса Партии регионов на улице Липской.

Одна из участниц митинга рассказала о том, что за участие в акции ей предлагали 15 грн. за час.

«Раньше я не участвовала в подобных митингах, но из-за того, что цены выросли, а пенсию нам так и не повысили, я решила подзаработать хотя бы на коммунальные услуги. Поэтому согласилась за деньги помитинговать. Но нас просто «кинули», и это при том, что мы стояли на Крещатике почти 12 часов, и нас не выпускали даже в туалет», - рассказала она, сообщили в пресс-службе «Батькивщины».