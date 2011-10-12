В ЕС всерьез задумались, звать ли Януковича в Брюссель

В Европейском Союзе серьезно обсуждают вопрос о возможном переносе запланированного на 20 октября визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель из-за вчерашнего решения суда о лишении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО свободы.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил председатель делегации Европейского парламента по сотрудничества с Украиной Павел КОВАЛЬ (Группа европейских консерваторов и реформаторов, ECR)

Евродепутат отметил, что вчерашний приговор по делу Ю.ТИМОШЕНКО практически лишил аргументов самых больших сторонников европейской интеграции Украины.

„Те, кто лоббировали активизацию сотрудничества с Украиной в европейских институтах и Европарламенте, чувствуют себя обманутыми и находятся в сложной ситуации”, - сказал П.КОВАЛЬ, который представляет в Европарламенте Польшу.

Он назвал невозможными нормальные отношения между Украиной и ЕС в нынешней ситуации, отметив, что европейские политики планируют направить ряд сигналов украинской власти и ожидать ее реакции, в том числе перенести визит В.ЯНУКОВИЧА.

Евродепутат отметил, что не знает, принято ли окончательное решение о перенесении визита Президента Украины, добавив, что „такие мнения серьезно обсуждались”.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева вчера, 11 октября, приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убытки, нанесенные НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.

Сегодня, 12 октября, высокопоставленный источник в дипломатических кругах ЕС сообщил УНИАН, что лидеры ЕС обсуждают целесообразность встреч с Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ в связи с решением Печерского районного суда Киева о лишении свободы бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.