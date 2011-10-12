Кличко встретился с сенатором США Маккейном

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО и сенатор США Джон МАККЕЙН обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине в связи с приговором экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРА», их встреча состоялась сегодня в Вашингтоне.

В.КЛИЧКО отметил, что действия властей должны получить достойную оценку во время свободных и демократических выборов в стране. По его словам, судебный процесс не должен превращаться в расправу над политическими оппонентами.

Лидер партии «УДАР» также заявил о своей обеспокоенности тем, что украинская власть снова меняет правила игры ради достижения своих политических целей, вместо защиты интересов своих граждан. «Изменения в Конституцию, поправки в Налоговый кодекс, контроль СМИ, запрещение гражданских акций и собраний, а также предложенные изменения в закон о выборах в парламент свидетельствуют о том, что сегодня власть предержащие делают все, чтобы остаться у власти как можно дольше. Их действия не имеют ничего общего с работой ради улучшения жизни украинцев сейчас или в будущем», - отметил В.КЛИЧКО.

Американский сенатор Дж.МАККЕЙН также был категоричным в своей оценке ситуации в Украине. Он напомнил, что вместе с сенатором Джо ЛИБЕРМАНОМ, тоже бывшим кандидатом в Президенты США, он обнародовал заявление, в котором подчеркивается, что приговором Ю.ТИМОШЕНКО украинская власть во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ еще больше отдалилась от демократии и верховенства закона.

Эту позицию Дж.МАККЕЙН также озвучил во время встречи с лидером «УДАРа», подчеркнув, что «приговор Ю.ТИМОШЕНКО является политически мотивированным и не отвечает международным стандартам правосудия. Его цель – нейтрализация представителя оппозиции».