Янукович уволил двух заместителей министра

16:57, 12 октября 2011
Политика
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Причин в указах нет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами освободил от занимаемых должностей двух заместителей министра культуры и туризма.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

В частности, указом № 974/2011 уволен Ярослав АРСИРИЙ, а Указом № 973/2011- Виктория ЛИСНИЧАЯ.

В указах не объясняются причины их освобождения от должностей.

 

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