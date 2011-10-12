Янукович уволил двух заместителей министра
16:57, 12 октября 2011Политика
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Причин в указах нет
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами освободил от занимаемых должностей двух заместителей министра культуры и туризма.
Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.
В частности, указом № 974/2011 уволен Ярослав АРСИРИЙ, а Указом № 973/2011- Виктория ЛИСНИЧАЯ.
В указах не объясняются причины их освобождения от должностей.
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