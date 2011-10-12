Янукович уволил двух заместителей министра

Причин в указах нет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами освободил от занимаемых должностей двух заместителей министра культуры и туризма. Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства. В частности, указом № 974/2011 уволен Ярослав АРСИРИЙ, а Указом № 973/2011- Виктория ЛИСНИЧАЯ. В указах не объясняются причины их освобождения от должностей.

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