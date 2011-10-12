Попов обкатал городскую электричку

Столичный лидер Александр Попов добирался сегодня на работу на электричке. Как сообщает сайт КГГА, Александру Попову передали статьи в СМИ о недостатках электрички - и он сам решил все проверить.

По словам председателя КГГА, сейчас электричка работает в тестовом режиме для того, чтобы учесть замечания киевлян и до зимы провести корректировочные работы. Он попросил людей в вагоне тоже выразить свое мнение.

Сам Попов не удовлетворен тем, что расстояние между перроном и вагоном слишком большое, говорит, пожилым людям будет тяжело.

По словам председателя КГГА, сразу после открытия электрички у киевлян возникло большое количество вопросов. Например, о том, как добираться до станций электрички. Поэтому по указанию Попова сейчас разрабатываются новые маршруты общественного транспорта, замкнутые на Кольцевую электричку.

Как известно, после запуска электрички председатель КГГА обратился к киевлянам с просьбой выразить свое мнение относительно ее работы. Предложения принимаются в call-центре Киевской городской государственной администрации по телефону 15-51.