Королевская: мы проснулись в другой стране

Решением суда по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО «власть сама себя загнала в геополитическую ловушку».

Об этом УНИАН заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя вчерашнее решение Печерского суда по «газовому делу».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «мы проснулись в другой стране. Приговор вынесен и власти, и оппозиции, и всему украинскому обществу. Агрессия против Ю.ТИМОШЕНКО – это признак страха и слабости власти. Не случайно украинская власть столкнулась с тем, что ее действия вызывают возмущение и протест как на Западе – в Европейском Союзе и США, так и на Востоке – в России. Решением суда власть сама себя загнала в геополитическую ловушку».

«Единственный выход из нее – незамедлительно декриминализовать в Верховной Раде статьи Уголовного кодекса, по которым осуждена Ю.ТИМОШЕНКО и тысячи граждан Украины, которые не боялись принимать решения. Именно этого мы будем добиваться», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат считает, что «приговор Ю.ТИМОШЕНКО – это символ десятков тысяч дел, которые открываются по всей стране не против коррупционеров и преступников, а против обычных людей, которые нашли в себе смелость выступить против системы. Преследование людей, имеющих собственное мнение и активную гражданскую позицию – вот истинная цена европейским декларациям власти».

По мнению политика, у власти еще есть шанс подвести черту под советским прошлым. «Приговор Ю.ТИМОШЕНКО – это пережиток советского режима. Статья, по которой она осуждена, появилась в Уголовном кодексе 50 лет назад, суд проходил в худших советских традициях. Сейчас еще есть возможность путем голосования в Верховной Раде преодолеть этот постсоветский синдром и разорвать пуповину с прошлым. Убеждена – нам нужно думать о будущем», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, «наступает время борьбы. Это время сильных и независимых. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Только вместе мы - сила, только так можно идти вперед. Надо бороться каждый на своем уровне и не сдаваться. Как борются дрогобычские предприниматели, которые сумели противостоять натиску контролирующих органов и успешно отбить более 20 проверок. Как борются предприниматели Хмельницкого, Чернигова, Кривого Рога, Мариуполя. Я считаю, что в нашей стране, в нынешних условиях – их победы, пусть маленький, но подвиг».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «если власть смеет, несмотря на общественное мнение и осуждение ведущих мировых политиков, устроить такой позорный судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, за судьбой которой следит весь мир, как себя сможет защитить простой предприниматель, шахтер, учитель? Теряется ценность личности, ценность человека, его здоровья и благополучия. У людей нет чувства защищенности со стороны государства, наоборот есть чувство опасности со стороны государства, а отсюда – безысходность и подавленность большинства украинцев».

«Нам всем нужно помнить - добровольные рабы производят тиранов. Самоорганизация и самозащита – самый важный и необходимый элемент на сегодняшний день. Сегодня все люди, которым дорога демократия в Украине, должны объединиться в своей борьбе против всего того, что тянет нас в прошлое. И дело Ю.ТИМОШЕНКО будет ярким индикатором этого процесса», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.