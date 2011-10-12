Нардеп от БЮТ заявляет, что его в собственном доме избила милиция

Народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Евгений СУСЛОВ заявляет о столкновении с милицией в доме своих родителей и о том, что он весь в крови.

На своей страничке в Твиттере депутат два часа назад написал, что «сейчас милиция штурмует и мой дом в селе Буки (Сквирский район Киевской области) с целью обыска. Считаю это местью власти за мою политическую позицию вчера на митинге».

Около часа назад появилась новая запись: «Маму заблокировали в комнате 15 бойцов спецназа, было столкновение, я весь в крови, на помощь приехали ШКИЛЬ и ШИЯНОВ (народные депутаты от "БЮТ-Батькивщины" Андрей ШКИЛЬ и Борис ШИЯНОВ - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня представители правоохранительных органов проводили обыск в приемной народного депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Е.СУСЛОВА в г. Сквира Киевской области.

Как сообщил сам Е.СУСЛОВ, утром приблизительно 25 сотрудников УБОП взломали двери в его приемной без каких-либо объяснений. После этого, добавил Е.СУСЛОВ, ему удалось выяснить, что правоохранители ищут печать какого-то фермерского хозяйства.

«На все мои заверения и заявления, что это приемная народного депутата, никто не реагировал и не реагирует. Возбуждено какое-то надуманное уголовное дело, сути которого мне никто так и не объяснил», - сказал народный депутат.

Е.СУСЛОВ отметил, что в помещение приемной не пускают его юристов и адвокатов. «Поэтому я сейчас очень переживаю, чтобы в приемную чего-либо не подбросили», - сказал он.

Е.СУСЛОВ также сообщил, что правоохранители также пытаются взломать двери в дом его родителей, который также находится в Сквирском районе.