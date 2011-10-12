Адвокат Тимошенко считает, что 1,5 млрд. за нее должен заплатить Азаров

Адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявляет, что в случае декриминализации статьи 365, по которой осуждена Юлия ТИМОШЕНКО, приговор Печерского райсуда Киева должен быть отменен полностью, включая решение о компенсации «Нафтогазу» убытков в объеме 1,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.СУХОВ выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Приговор будет отменен полностью в связи с декриминализацией и, в частности, в части возмещения так называемого ущерба», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметил ненадлежащую подачу иска компанией «Нафтогаз Украины» о признании нанесения вреда в результате подписания газовых соглашений в 2009 году.

«Если говорить о законе, о формальных аспектах, а не о данном деле, то суд и следствие должны были признать ответчиком по этому делу юридическое лицо – Кабинет министров Украины. Если уж говорить о законе, который должен был бы быть соблюден в этом деле, то вред, если бы он был, должен был бы возмещать действующий Кабинет министров», - объяснил он.

Кроме того, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО считает необходимым ввести санкции «против лиц, которые принимали неправосудные решения». «Люди, которые заведомо принимали неправосудные решения, у которых были неправосудные действия, безусловно, если к ним будут определенные санкции, я думаю, что другие, которые имеют причастность к этим или к каким-либо другим процессам, они будут думать: нужно это делать или нет», - отметил Ю.СУХОВ.