Банковой намекнули, что нарвутся на газе, как Тимошенко

Газовые переговоры, которые сейчас проходят между Украиной и Россией, являются заполитизированными и теневыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Центрисполкома «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК во время круглого стола в Институте Горшенина.

Он отметил, что нет никакой официальной информации ни от Президента, ни от премьер-министра, ни от СНБО по поводу этих переговоров. «Россия последовательно отстаивает свои интересы, а наша власть даже не собирается позаботиться об интересах своих граждан», - отметил С.БОНДАРЧУК.

По его словам, именно такая коррумпирована схема переговоров за последние 20 лет стала причиной нечеткого и непонятного формирования цены на газ для Украины. «Это произошло еще с начала нашей независимости, когда европейские корпорации сдали интересы нашего государства, когда Украина не принимала участия в транзите российского газа», - отметил С.БОНДАРЧУК.

По его убеждению, главной задачей для Украины является перенесение пунктов передачи российского газа с западной на восточную границу нашего государства. Именно при таких условиях возможен трехсторонний консорциум Украина-Россия-Европа. «Если ЕС действительно хочет по-честному помочь - он должен включиться в этот процесс», - отметил политик. «Однако чтобы процесс создания такого консорциума был прозрачным, Европа должна занять максимально активную позицию», - считает он.

С.БОНДАРЧУК также подчеркнул, что для того чтобы газовые переговоры стали выгодными для Украины, нужно, чтобы усилия Президента, премьера, «Нафтогаза» и оппозиции были консолидированы, поскольку это стратегически важный вопрос для Украины.

Кроме того, С.БОНДАРЧУК подчеркнул, что приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, который основывается на утверждении, что она превысила полномочия в ходе переговоров, ставит перед действующим правительством задачу, чтобы газовые переговоры проходили в полном соответствии с процедурами и законодательством.

«Нужно издать четкие директивы, чтобы мы понимали, кто будет нашим «героем» через некоторое время», - сказал политик.