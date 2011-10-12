Наша Украина: Два последних года в стране строится новая версия «совка»

В политической партии «Наша Украина» призывают оппозицию к совместным действиям, принимая во внимание развитие ситуации вокруг «судилища» над Юлией ТИМОШЕНКО и отношение к предстоящим выборам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, член политического совета «Нашей Украины» Данил ЛУБКИВСКИЙ отметил, что реакция ЕС и США подтверждает позицию всех незаангажированных людей: «приговор ТИМОШЕНКО, как и уголовное преследование других представителей оппозиции, имеет все признаки политического заказа. Это понимает вся страна, это единодушно разделяют оппозиционные силы, об этом ясно заявили западные демократии».

«Мы солидарны с очень прямыми оценками наших европейских партнеров. Два последних года в стране строится новая версия «совка». Нам навязывают, что искаженные, нахрапистые правила нынешнего режима – это нормальная вещь. Вместо уголовного расследования власть совершила политическую расправу. И делать вид, что это не так, - это ложь и преступление против нашего государства», - подчеркнул Д.ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, показательной является реакция России: «Их мало интересуют политические преследования, их интересуют исключительно соглашения. Московские газовые соглашения, заключенные ТИМОШЕНКО, не выгодны Украине. Но ответственность за них должна быть политической, а не уголовной. Для судилища над ТИМОШЕНКО нет никакого оправдания, потому что его суть и последствия не менее вредны для нашей страны, чем сами московские или харьковские соглашения».

«Теперь главный вопрос касается оппозиции – хватит ли ей мудрости найти выход из этой ситуации, остановить политическую истерику и найти способ объединиться, в том числе и в отношении к развитию ситуации, предстоящих выборов и как будет принимать в них участие. Мы не хотим биться в истерике, мы хотим договариваться о том, что будем делать вместе в сотрудничестве с нашими европейскими и евроатлантическими партнерами», - подчеркнул Д.ЛУБКИВСКИЙ.