Европарламент собирает срочные дебаты из-за приговора Тимошенко

Европейский парламент проведет сегодня срочные дебаты относительно ситуации в Украине.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, соответствующее дополнение внесено в повестку дня пленарного заседания Европарламента.

Предполагается, что в ходе дебатов перед депутатами выступит Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН.

Дебаты будут проведены в связи с приговором бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.