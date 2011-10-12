В приемной народного депутата от БЮТ Суслова идет обыск

Представители правоохранительных органов проводят обыск в приемной народного депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Евгения СУСЛОВА в г. Сквира Киевской области.

Об этом сегодня УНИАН сообщил сам Е.СУСЛОВ.

В частности, по его словам, утром приблизительно 25 сотрудников УБОП сломали двери в его приемной без каких-либо объяснений. После этого, сказал Е.СУСЛОВ, ему удалось выяснить, что стражи порядка ищут печать какого-то фермерского хозяйства.

«На все мои заверения и заявления, что это приемная народного депутата, никто не реагировал и не реагирует. Возбуждено какое-то надуманное уголовное дело, сути которого мне никто так и не объяснил», - сказал народный депутат.

Е.СУСЛОВ отметил, что в помещение приемной не пускают его юристов и адвокатов. «Поэтому я очень переживаю, чтобы в приемную чего-нибудь не подбросили», - сказал он.

Е.СУСЛОВ также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов также пытаются сломать двери в доме его родителей, который также находится в Сквирском районе.