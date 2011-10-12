Кличко призывает протестовать против свертывания демократии
Лидер партии УДАР находится в США
Лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО считает, что сложившаяся ситуация в Украине требует от граждан активной гражданской позиции, призывает всех небезразличных украинцев не бояться высказывать свое мнение и протестовать против свертывания демократии и установления диктатуры в Украине.
|Виталий Кличко и Джон Маккейн
«Когда нет диалога между властью и оппозицией, когда один за другим оказываются в тюрьме лидеры оппозиции, - это шаги к авторитаризму и диктатуре. Я не хочу, чтобы мы оказались в ситуации Беларуси», – отметил В.КЛИЧКО.
По его мнению, за политические решения и просчеты политики должны нести политическую, а не уголовную ответственность.
«Немногие сегодня сомневаются, что приговор Юлии ТИМОШЕНКО – политически мотивированный. И любой из оппозиции может оказаться на ее месте», – подчеркнул В.КЛИЧКО.
По его словам, «политический процесс над Юлией ТИМОШЕНКО повысил градус в украинском обществе». «Один из важнейших шагов, чтобы не потерять будущее страны, – это честные выборы в Верховную Раду», – считает В.КЛИЧКО.
«Нужно заменить политиков, находящихся сегодня у власти, на новых, тех, кто отстаивает не корпоративные интересы, а будет работать на изменения и реформы. УДАР рассчитывает на небезразличных людей, которые готовы отстаивать свое мнение, идеалы и протестовать против недемократического сценария развития страны, а не быть диванными экспертами», - подчеркнул он.
При этом председатель партии выразил убеждение, что оппозиция и ее лидеры, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО и бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, должны быть допущены к участию в парламентских выборах, которые отбудут осенью следующего года.
На вопрос, кем он себя сегодня ощущает – спортсменом или политиком, В.КЛИЧКО ответил, что все больше времени отдает развитию партии и формированию сильной команды, способной оправдать доверие украинцев.
«6-7 недель в год я – спортсмен, а все остальное время – политик, и много работаю именно в этой плоскости. Но спорт, конечно, остается в моем сердце”, - сказал он.
В.КЛИЧКО находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В ходе визита запланированы его встречи с представителями власти, членами Конгресса, лидерами Демократической и Республиканской партий, экспертами и аналитиками, представителями неправительственных организаций.
До визита в США лидер УДАР посетил Германию, где принял участие в съезде молодежного союза Христианско-демократический союз. Эта партия, возглавляемая канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, определила УДАР своим единственным политическим партнером в Украине.