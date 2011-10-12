На Волыни хотят построить общий Некрополь жертв массовых расстрелов

В Волынской области планируется построить общий Некрополь жертв массовых расстрелов времен войны.

Об этом говорилось во время встречи председателя Волынской облгосадминистрации Бориса КЛИМЧУКА с президентом Всемирного союза прогрессивного иудаизма Стивом ФУКСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Так, С.ФУКС выразил благодарность местной власти за толерантность в вопросах веры и предложил построить во Владимире-Волынском Некрополь жертв массовых расстрелов.

В частности, учитывая, что среди эксгумированных археологами человеческих останков наряду с украинцами и поляками есть жертвы – представители еврейского народа, С.ФУКС предложил облгосадминистрации обустроить на Федоровском кладбище города Владимир-Волынский общий Некрополь, который бы стал местом почтения памяти всех жертв массовых расстрелов, останки которых уже найдены в этом году и еще будут выявлены в следующих археологических сезонах на территории Валов Городища.

Председатель облгосадминистрации в общем одобрительно отнесся к такой инициативе, выразил готовность принять участие в софинансировании проекта, однако заметил, что на его реализацию потребуется время: на завершение археологических исследований, которые должны окончательно установить масштабы захоронений, для подготовки общественного обсуждения и согласования архитектурной композиции Некрополя (или Мемориала).