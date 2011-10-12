Генсек ООН еще надеется на справедливый процесс над Тимошенко

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун обеспокоен по поводу судебного процесса над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщила сотрудница пресс-службы ООН Ванина МАЭСТРАЧЧИ, когда во вторник на брифинге в штаб-квартире jрганизации в Нью-Йорке журналисты поинтересовались позицией Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна по поводу приговора бывшему премьер-министру Украины.

В.МАЭСТРАЧЧИ сказала, что ПАН Ги Мун рассчитывает на то, что судебное разбирательство, которое еще не завершено, будет справедливым и беспристрастным, сообщает Центр новостей ООН.

Как сообщал УНИАН, Печерский райнный суд Киева вчера, 11 октября, приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 годк. Согласно решению суда, также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убытки, понесенные НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.