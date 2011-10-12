Евродрузья Тимошенко объявили бойкот делегации из Украины

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Комитете регионов Европейского союза объявила бойкот встречи с официальной правительственной делегацией Украины.

Об этом сообщил президент группы ЕНП в Комитете регионов ЕС Майкл Шнайдер, сообщает официальный сайт Тимошенко.

"Учитывая приговор Печерского суда о заключении Юлии Тимошенко на 7 лет, группа ЕНП в Комитете регионов сегодня принял решение о бойкоте запланированной встречи высокого уровня с украинской делегацией в рамках Дней открытых дверей", - отметил он.

По его словам, судебный приговор Тимошенко является шокирующим, обвинения - политически мотивированным, а судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями прав человека.

"Группа ЕНП хочет дать ясный сигнал, что это неприемлемо, и что не должно быть никакого соглашения об ассоциации с ЕС до тех пор, пока демократия и верховенство закона не восстановлены", - подчеркнул Шнайдер.

Группа ЕНП в Комитете регионов отмечает, что украинское правительство "не уважает демократию и верховенство закона и бесстыдно злоупотребляет своими полномочиями для устранения политических оппонентов".

Одновременно в заявлении говорится о необходимости продолжать отношения с местными и региональными органами власти в Украине.

"Но четкий сигнал осуждения недемократической, тоталитарной практики должен быть направлен президенту Януковичу и его правительству", - отмечается в документе.

Украинская правда