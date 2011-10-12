МИД Польши: проевропейский имидж Украины серьезно пострадал

Осуждение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам тюремного заключения серьезно подорвало проевропейский имидж Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, имеющегося в распоряжении УНИАН.

„Как способ ведения процесса, так и приговор являются примером политизации украинского правосудия. Серьезно был подорван имидж Украины как государства, которое реализует фундаментальную проевропейскую трансформацию”, - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что Польша вместе с другими государствами Евросоюза с обеспокоенностью следит за делом Ю.ТИМОШЕНКО.

„Польща неоднократно, как на уровне ЕС, так и в непосредственных контактах с украинской властью подчеркивала, что надо сделать все, чтобы этот процесс был честным и прозрачным”, - отмечается в заявлении.

В заявлении напоминается, что Польша последовательно поддерживала и поддерживает европейскую интеграцию Украины.

„Дальнейшее развитие этого дела ясно продемонстрирует, приближается ли Украина или отдаляется от задекларированной властью и поддерживаемой населением цели – европейской интеграции”, - заявляет МИД Польши.