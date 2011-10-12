12 депутатов заявили о переходе к Кличко

12 депутатов местных советов Луганской области, избранные в Рубежанский городской совет, Меловской районный совет, поселковые советы Краснодонского района и Кировска, заявили сегодня о переходе в партию «Украинский Демократический Альянс за Реформы», которую возглавляет Виталий КЛИЧКО.

Об этом УНИАН сообщил лидер Луганской городской организации партии «УДАР» Вячеслав СЕРПОКРЫЛОВ.

По его словам, в команду В.КЛИЧКО перешли представители Компартии, Гражданской партии «Пора» и Партии промышленников и предпринимателей.

«В Меловском районном совете в команду «УДАРа» перешла целая депутатская фракция из восьми человек. Есть и беспартийные депутаты. Теперь все они стали соратниками Виталия КЛИЧКО. Неудивительно, что растет спрос на абсолютно новых политических лидеров, не набивших оскомину за последние 20 лет. Сегодня граждане не только хотят изменить принципы, на которых строятся политика и власть, но и готовы внести свой личный вклад в этот процесс», - сказал В.СЕРПОКРЫЛОВ.

Он подчеркнул, что и сам перешел из партии «Пора» в «УДАР».

В.СЕРПОКРЫЛОВ отметил, что в скором времени Луганская ячейка партии «УДАР» пополнится и депутатами от «Сильной Украины», несогласными с решением своего лидера о слиянии с Партией регионов. В частности, речь идет о депутатах Новопсковского райсовета.