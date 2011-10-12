Приговор Тимошенко - пример криминализации политики
02:22, 12 октября 2011Политика
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Содокладчики ПАСЕ разочарованы
Содокладчики ПАСЕ по Украине Майлис РЕПС и Мариетта ПУРБЕ-ЛУНДЕН разочарованы приговором экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом идет речь в их заявлении, распространенном пресс-службой Совета Европы.
«Это пример криминализации процесса принятия политических решений», - отмечается в заявлении.
«С нашей точки зрения это неприемлемо», - отмечают содокладчики.
По их убеждению, сегодняшнее решение суда еще раз подчеркнуло необходимость в полном реформировании криминальной судебной системы в Украине в соответствии с рекомендациями ПАСЕ.
Содокладчики также заявили о намерении поднять этот вопрос на наивысшем уровне во время своего визита в Украину 2-4 ноября.
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