Рух: приговор Тимошенко - это приговор режиму Януковича

Народный рух Украины заявляет, что приговор Ю.ТИМОШЕНКО является позором Украины на всю Европу. «Решение Печерского суда позорит Украину на всю Европу, – считает лидер НРУ Борис ТАРАСЮК. – Власть почувствовала вкус безнаказанности за широкомасштабные политические преследования».

«Однако сегодня власть прошла точку невозврата, окончательно отмежевавшись от демократии. Этот приговор является в действительности приговором самому режиму ЯНУКОВИЧА. При нынешней ситуации и ужасном состоянии государства, к которому привели непосредственные действия Президента, правительства и парламентского большинства, оппозицией к власти становится весь народ», – сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ.