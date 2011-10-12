ПРП: никто не верит в непричастность Януковича

Оппозиционные украинские партии осуждают судебный приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в виде 7 лет лишения свободы.

“Сегодняшний приговор Юлии ТИМОШЕНКО – это попытка уничтожить оппозицию как явление, это окончательное разорение остатков демократии в Украине, это вызов всему демократическому миру. Ни в Украине, ни в мире ни у кого нет иллюзий относительно природы и сути Печерского судилища – всем понятно, что это был не криминальный процесс, а политический. И никто – ни украинский народ, ни мировое сообщество – никогда не поверят в непричастность к этому действу Виктора ЯНУКОВИЧА”, – говорится в заявлении партии “Реформы и порядок”, переданном агентству УНИАН.

ПРП призывает украинцев объединиться против попыток лишить их свободы. “В настоящее время каждого гражданина Украины лишают права на свободное слово и независимое мнение, сейчас вместе с Юлией ТИМОШЕНКО свободу отбирают у каждого из нас. Но это не должно нас запугать, посеять разочарование или апатию. Мы должны объединяться, выстоять и победить. Грубое наступление режима ЯНУКОВИЧА должно натолкнуться на гражданское сопротивление всего украинского общества”, – говорится в документе.