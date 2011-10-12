Эксперт: единственный, кто доволен приговором Тимошенко - это Ющенко

Руководитель социологической службы “Украинский барометр”, политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО стал удовольствием для экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил во время он-лайн конференции на сайте “Обозреватель”.

“Это очень было обидное для ПУТИНА сегодняшнее решение. Единственный человек, который наслаждается этим решением, это Президент ЮЩЕНКО”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Он отметил, что таким образом В.ЮЩЕНКО, невзирая на потерю власти, руками донецких политиков уничтожил своего противника. “По-видимому, любовь к пчелам приносит меньшее удовольствие, чем сегодняшнее решение по ТИМОШЕНКО”, - сказал эксперт.

В.НЕБОЖЕНКО заметил, что сторона обвинения очень удачно построила свою линию на показаниях В.ЮЩЕНКО. “Его сделали главным свидетелем. Хотя он тоже мог оказаться на скамье подсудимых вместе с ТИМОШЕНКО”, - сказал политолог.

По его словам, сегодняшний приговор фактически формирует традицию, когда политик, проигравший выборы, “выдавливается” из политики вообще.

“Мы становимся изгоями Европы, мы являемся единственной страной в Восточной Европе, которая идет против мирового тренда демократизации. Мы вырываемся вперед перед Беларусью, Туркменистаном, и в этой ситуации это плохая тенденция”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.