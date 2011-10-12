Депутат Европарламента: все попытки убедить Януковича провалились

Депутат Европарламента Михаэль ГАЛЕР (группа Народных партий, Германия) назвал приговор экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО шокирующим.

Об этом говорится в его заявлении, переданном агентству УНИАН.

«Приговор Ю.ТИМОШЕНКО – шокирующий. Нет оправдания для такого решения. Ее осуждение – политически мотивировано, а судебный процесс характеризовался неуважением к правам человека», - заявил депутат Европарламента.

Он выразил убеждение, что Ю.ТИМОШЕНКО должна быть немедленно освобождена.

По словам М.ГАЛЕРА, все попытки убедить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его команду выполнять свою работу демократическим способом провалились.

«Это неприятный вызов для европейцев и всех друзей Украины. Мы не должны жертвовать европейскими ценностями ради более глубокого сотрудничества или даже политической ассоциации», - заявил М.ГАЛЕР.