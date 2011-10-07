Водителю Луценко квартиру вне очереди дали как «участнику боевых действий»?

Юрий ЛУЦЕНКО, находясь в должности министра внутренних дел Украины, не давал указания решить вопрос о предоставлении жилья своему водителю Леониду ПРИСТУПЛЮКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бівший помощник экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО Валерий МЕЛЬНИК сегодня на допросе в ходе заседания в Печерском районном суде Киева.

«Был разговор. Юрий Витальевич сказал: попроси специалистов, пусть они разберутся, имеет ли право ПРИСТУПЛЮК внеочередно получить жилье как участник боевых действий. И все», - сказал В.МЕЛЬНИК.

Сей час в судебном заседании из-за занятости участников процесса в других судебных заседаниях объявлен перерыв до 9.15 10 октября.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, содеянное работником правоохранительного органа.

По одному из эпизодов дела Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в незаконном трудоустройстве в МВД своего водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА.